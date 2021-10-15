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بعد إعلان الداخلية تخفيف الإجراءات الاحترازية.. هاشتاق #الحياه_الطبيعيه يتصدر تويتر

بعد إعلان الداخلية تخفيف الإجراءات الاحترازية.. هاشتاق #الحياه_الطبيعيه يتصدر تويتر
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر وسم “الحياة الطبيعية” منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 .

وعبر المغردون عن فرحتهم بهذا القرار، متفائلين بعودة الحياة لطبيعتها بالمملكة، خاصة بعد السماح بإلغاء ارتداء الكمامة في عدة أماكن وإلغاء التباعد.

كما استبشر المواطنون خيراً بقرار السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وكذلك المسجد النبوي.

وقال أحد المغردون: “ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فُرجت وكنت أظنها لن تفرج”.

وأضاف آخر: “اللهم اجعلها عودة مباركة للجميع حافلة بالعافية والصحة، اللهم ارحم من فقدناهم من هذا الوباء”.

وقالت مغردة: “من محاسن كورونا مناسبات الزواج العائلية البسيطة، وثقافة الوقاية الصحية ولبس الكمامة، هذه الأشياء لابد أن تكون من عاداتنا دائماً”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي، اليوم، أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم ـ ولله الحمد ـ في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

 

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