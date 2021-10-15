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32 قتيلاً و53 جريحاً إثر تفجير في حسينية بأفغانستان

32 قتيلاً و53 جريحاً إثر تفجير في حسينية بأفغانستان
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تواصل – وكالات:

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار هز اليوم الجمعة حسينية في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام محلية ودولية بحسب “روسيا اليوم”، أن الانفجار دوى وسط حشد من المتواجدين بالحسينية، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد، حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

وأكدت المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة “طالبان”، سعيد خوستي، على حسابه في “تويتر”، سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف “تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار قوله إن الحديث يدور عن تفجير خلف 32 قتيلا ونحو 53 جريحا على الأقل.

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