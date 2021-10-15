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«الجمارك»: إحباط تهريب 1.5 كيلوجرام من الكوكايين مُخبأة داخل أحشاء مسافرَيْن (صور)

«الجمارك»: إحباط تهريب 1.5 كيلوجرام من الكوكايين مُخبأة داخل أحشاء مسافرَيْن (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولتي تهريب كمية من الكوكايين، بلغت أكثر من 1.5 كيلوجرام، عُثِر عليها مخبأةً داخل أحشاء مسافرَيْن قدما إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية التفتيش على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي اشتبه المفتش الجمركي من خلال تطبيق معايير الاشتباه بأحد ركاب الرحلة، وبتفتيش الراكب عُثر بداخل أحشائه على 91 كبسولة تحتوي على 855 جرام من مادة “الكوكايين”.

وعن المحاولة الأخرى أوضحت الهيئة أنها تمكنت أيضًا في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 658 جرام من الكوكايين كانت مُخبأة في أحشاء أحد المسافرين القادمين عبر الميناء.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، والعمل على توحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gv.sa أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. ​

 

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