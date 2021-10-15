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تنبيه من الأرصاد لسكان 4 مناطق بجازان: 7 ساعات أمطار رعدية

تنبيه من الأرصاد لسكان 4 مناطق بجازان: 7 ساعات أمطار رعدية
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تواصل- فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا إلى سكان 4 أماكن بمنطقة جازان، بشأن سقوط أمطار رعدية اليوم الجمعة لمدة 7 ساعات.

ووجه المركز في “تنيه” نشره عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، التحذير إلى سكان “الدائر- العرضة- العيدابي- فيفا”، مشيرًا إلى توقعاته بسقوط أمطار رعدية يصاحبها نشاط رياح سطحية، بداية من الساعة 12 اليوم الجمعة وتنتهي الساعة 19 من نفس اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن الطقس ليوم الجمعة، سماءً غائمة جزئياً على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ونشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-34 كم /ساعة، وارتفاع الموج     من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الرياح السطحية بالخليج العربي فتكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى  متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فتسجل مكة المكرمة 42 كأعلى درجة حرارة والصغرى 26 درجة مئوية، بينما تسجل المدينة 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما الصغرى 24 درجة مئوية بمشيئة الله.

 

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