سقوط قتلى.. شاهد انتفاضة المسلمين في بنغلاديش ردًا على “تدنيس القرآن”

تواصل- فريق التحرير:

انتفض المئات من المسلمين في بنغلاديش في تظاهرات غاضبة، ردًا على واقعة “تدنيس” القرآن الكريم داخل معبد هندوسي، ما أسفر عن وقوع 3 قتلى و10 مصابين على الأقل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجزء من هذه المظاهرات، مشيرين إلى أن الواقعة حدثت في منطقة كوميل جنوب شرق العاصمة، تزامنا مع احتفالات هندوسية تسمى “دورجا بوجا”.

وقال الطبيب (جراح مدني) في منطقة “تشاندبور” (جنوب)، محمد شاخوات الله، إن التظاهرات في المنطقة أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين.

وأضاف: “أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين و 19 من أفراد الشرطة، ويخضع المصابون للعلاج في مستشفى هاجيجانج”.

ووقعت حادثة “التدنيس” في منطقة “كوميل” جنوب شرق العاصمة دكا أول أمس الأربعاء، تزامنا مع احتفالات هندوسية تسمى “دورجا بوجا”، وهو أكبر احتفال عقائدي للبنغاليين الهندوس في المعابد في جميع أنحاء البلاد.

وعلى إثرها، اندلعت تظاهرات في منطقة “تشاندبور”، مساء اليوم نفسه، احتجاجا على حادثة “التدنيس”، وفقًا لتقارير إعلامية ومسؤولين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أطلقت النار والغاز المسيل للدموع للسيطرة على الجماهير الغاضبة هناك واندلعت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن سقوط الضحايا، بحسب إعلام محلي.

من جانبه، قال وزير الشؤون الدينية، م.د فريد الحق خان، في بيان، إن “الحكومة على علم بحادث تدنيس القرآن الكريم ووجهت السلطات المحلية للتحقيق في الحادث”.