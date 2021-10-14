الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سقوط قتلى.. شاهد انتفاضة المسلمين في بنغلاديش ردًا على “تدنيس القرآن”

سقوط قتلى.. شاهد انتفاضة المسلمين في بنغلاديش ردًا على “تدنيس القرآن”
0

تواصل- فريق التحرير:

انتفض المئات من المسلمين في بنغلاديش في تظاهرات غاضبة، ردًا على واقعة “تدنيس” القرآن الكريم داخل معبد هندوسي، ما أسفر عن وقوع 3 قتلى و10 مصابين على الأقل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجزء من هذه المظاهرات، مشيرين إلى أن الواقعة حدثت في منطقة كوميل جنوب شرق العاصمة، تزامنا مع احتفالات هندوسية تسمى “دورجا بوجا”.

وقال الطبيب (جراح مدني) في منطقة “تشاندبور” (جنوب)، محمد شاخوات الله، إن التظاهرات في المنطقة أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين.

وأضاف: “أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين و 19 من أفراد الشرطة، ويخضع المصابون للعلاج في مستشفى هاجيجانج”.

ووقعت حادثة “التدنيس” في منطقة “كوميل” جنوب شرق العاصمة دكا أول أمس الأربعاء، تزامنا مع احتفالات هندوسية تسمى “دورجا بوجا”، وهو أكبر احتفال عقائدي للبنغاليين الهندوس في المعابد في جميع أنحاء البلاد.

وعلى إثرها، اندلعت تظاهرات في منطقة “تشاندبور”، مساء اليوم نفسه، احتجاجا على حادثة “التدنيس”، وفقًا لتقارير إعلامية ومسؤولين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أطلقت النار والغاز المسيل للدموع للسيطرة على الجماهير الغاضبة هناك واندلعت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن سقوط الضحايا، بحسب إعلام محلي.

من جانبه، قال وزير الشؤون الدينية، م.د فريد الحق خان، في بيان، إن “الحكومة على علم بحادث تدنيس القرآن الكريم ووجهت السلطات المحلية للتحقيق في الحادث”.

 

مواد ذات صلة

كمين مُحكم يحصد 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي بمأرب

كمين مُحكم يحصد 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي بمأرب

باستخدام السهام .. قتلى في هجوم مسلح  بالنرويج

باستخدام السهام .. قتلى في هجوم مسلح  بالنرويج

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بنغلاديش إلى 56 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بنغلاديش إلى 56 قتيلاً

بنجلاديش.. إغلاق الحدود بعد تدفق 200 بوذي من ميانمار

بنجلاديش.. إغلاق الحدود بعد تدفق 200 بوذي من ميانمار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة