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6 مواطنات يقعن في قبضة «مكافحة الفساد».. تعرف على جريمتهن

6 مواطنات يقعن في قبضة «مكافحة الفساد».. تعرف على جريمتهن
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تواصل- واس:

أصدر المحكمة الجزائية المختصة، حكمًا ابتدائيًا بإدانة 6 مواطنات لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير.

وقضت المحكمة على كل واحدة منهن بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، جاء ذلك في بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الذي أصدرته قبل ساعات وكشفت فيه عن عدد من الجرئم.

كما أدانت المحكمة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال.

وتم الحكم عليها بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية بمبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

كما أدانت المحكمة أيضا، رئيسة قسم المتابعة بالقسم النسائي بمرور ذات المنطقة بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليها بالسجن 4سنوات وغرامة مالية بمبلغ (70.000) سبعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

وفي نفس القضية أدانت المحكمة الجزائية ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، كما تم إدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن (3) سنوات وستة أشهر وغرامة مالية بمبلغ (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة ومصادرة مبلغ (4.100) أربعة آلاف ومائة ريال.

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