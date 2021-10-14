الكويت تتصدر قائمة الوافدين للتعليم في مصر

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نقلت صحيفة القبس الكويتية عن رئيسة قطاع الوافدين في وزارة التعليم العالي المصرية د. رشا كمال أن الوزارة تقوم بعمل إحصائيات يومية للوقوف على أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتبين تصدر طلاب الكويت في قائمة تضم عشرات الدول العربية والافريقية والأجنبية كأكثر الطلاب الوافدين للالتحاق بالتعليم الأكاديمي في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأضافت المسؤولة المصرية، أنه حتى الآن سجل نحو 6 آلاف طالب كويتي رغبتهم في الالتحاق بالجامعات المصرية عن طريق مبادرة ادرس في مصر.

كما تم ترشيح نحو 5 آلاف، 3311 طالباً منهم قاموا بالفعل بالتسجيل ودفع الرسوم.

وبينت أن مبادرة «ادرس في مصر» عملت على إتاحة الفرص وتسهيل الإجراءات للطلاب الوافدين، ومن بينهم طلبة الكويت، مثل ميكنة جميع الإجراءات وخدمات السداد الإلكتروني ومعادلة الشهادات.

كما قدمت بعض الخدمات لتسهيل خطوات التقديم والدراسة في مصر بما في ذلك ما تقوم به الجامعات المصرية من خلال نظام التعليم الهجين الذي يتيح للطالب الدراسة بالحضور الفعلي والافتراضي وذلك للتيسير على الطلاب في ظل جائحة كورونا.