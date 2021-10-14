7 كلمات فصيحة في لغتنا المحلية.. رقم 4 أكثرها تداولا

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الكلمات الفصيحة في لغتنا المحلية، والتي اشتملت على 7 كلمات بالتعريف بمعنى كل كلمة فيها.

وجاءت الكلمات الفصيحة كالتالي:

سَبخَة: وتعني الأرض الملحية التي لا تصلح للزراعة.

غُبَة : وتعني المكان العميق من البحر أو الموج الذي يرتفع في تلك الأمكنة.

فَتِيلَة: وتعني خرقة ملفوفة بطريقة معينة تستخدم للإضاءة.

عتة: وتعني حشرات تعيث بالملابس فسادًا وتتغذى عليه.

غَبشَة: وتعني الوقت في أول طلوع الفجر.

صَعوَة: وتعني الطائر الصغير المعروف

المِحزَم: وتعني قطعة من القماش يغطى بها البحَّار أسفل جسمه من السرة إلى أسفل الساقين.