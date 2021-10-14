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7 كلمات فصيحة في لغتنا المحلية.. رقم 4 أكثرها تداولا

7 كلمات فصيحة في لغتنا المحلية.. رقم 4 أكثرها تداولا
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الكلمات الفصيحة في لغتنا المحلية، والتي اشتملت على 7 كلمات بالتعريف بمعنى كل كلمة فيها.

وجاءت الكلمات الفصيحة كالتالي:

  • سَبخَة: وتعني الأرض الملحية التي لا تصلح للزراعة.
  • غُبَة : وتعني المكان العميق من البحر أو الموج الذي يرتفع في تلك الأمكنة.
  • فَتِيلَة: وتعني خرقة ملفوفة بطريقة معينة تستخدم للإضاءة.
  • عتة: وتعني حشرات تعيث بالملابس فسادًا وتتغذى عليه.
  • غَبشَة: وتعني الوقت في أول طلوع الفجر.
  • صَعوَة: وتعني الطائر الصغير المعروف
  • المِحزَم: وتعني قطعة من القماش يغطى بها البحَّار أسفل جسمه من السرة إلى أسفل الساقين.

 

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