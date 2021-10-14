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توقعات بسماء غائمة ورياح نشطة على 5 مناطق.. وهذه درجات الحرارة بمكة والمدينة

توقعات بسماء غائمة ورياح نشطة على 5 مناطق.. وهذه درجات الحرارة بمكة والمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس ليوم الجمعة، سماءً غائمة جزئياً على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ونشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-34 كم /ساعة، وارتفاع الموج     من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

أما حالة الرياح السطحية بالخليج العربي فتكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى  متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فتسجل مكة المكرمة 42 كأعلى درجة حرارة والصغرى 26 درجة مئوية، بينما تسجل المدينة 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما الصغرى 24 درجة مئوية بمشيئة الله.

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