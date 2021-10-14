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دول الخليج مع 3 دول إسلامية تصدر صكوكا بـ57 مليار دولار

دول الخليج مع 3 دول إسلامية تصدر صكوكا بـ57 مليار دولار
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تواصل- وكالات

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، أن يستمر زخم الصكوك على المدى المتوسط بفضل رغبة المستثمرين، واحتياجات إعادة التمويل وتنويعه.

وبلغ إصدار الصكوك من دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وباكستان 57.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، منخفضاً 27 في المئة على أساس ربع سنوي.

بينما بلغت قيمة الصكوك عالمياً 775.4 مليار دولار بزيادة 2.8 في المئة عن الربع الثاني.

وقال رئيس الأسواق العالمية للتمويل الإسلامي في «فيتش» بشار الناطور أن  اختلال التوازن بين العرض والطلب في الصكوك سيظل عاملا رئيسيا للنمو ، ولكن ليس من دون آثار سلبية تتضمن تعقيدات إضافية تتعلق بالامتثال لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

 

 

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