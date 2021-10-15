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بعد أحداث بيروت.. الولايات المتحدة تتهم حزب الله بتقويض أمن لبنان واستقراره

بعد أحداث بيروت.. الولايات المتحدة تتهم حزب الله بتقويض أمن لبنان واستقراره
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تواصل – وكالات:

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، حزب الله اللبناني بـ”تقويض أمن لبنان واستقراره وسيادته”، وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها أمس الخميس بيروت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس: “ننضم إلى السلطات اللبنانية في دعوتها للتهدئة وخفض التوترات. تعتمد سلامة ومستقبل الديمقراطية في لبنان على قدرة مواطنيه على معالجة القضايا الصعبة بثقة في سيادة القانون والحوار السلمي”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “نحن نعارض الترهيب والتهديد بالعنف ضد القضاء في أي بلد. وندعم استقلال القضاء في لبنان. يجب أن يكون القضاة في مأمن من العنف والتهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من الترهيب، بما في ذلك الترهيب من قبل حزب الله”.

وتابع : “أكدنا على الدوام بكل وضوح أن “أنشطة حزب الله الإرهابية غير المشروعة تقوض أمن لبنان واستقراره وسيادته”.

يذكر أنه قُتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

 

 

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