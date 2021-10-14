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لصحتك.. إذا شعرت بهذا الأمر فأنت في أولى مراحل أخطر أنواع السرطان

لصحتك.. إذا شعرت بهذا الأمر فأنت في أولى مراحل أخطر أنواع السرطان
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تواصل- وكالات:

يعد سرطان الرئة من أحد أخطر أنواع السرطانات، وذلك بسبب صعوبة اكتشافه ما يسهّل امتداده إلى أجزاء أخرى من الجسم.

واكتشافه في مراحل متأخرة يصعب علاجه، إلا أن معلومات طبية لاحت في الأفق بظهور عارض جديد قد يشير بالإصابة بالسرطان في مراحل متقدمة.

فأعراض سرطان الرئة في الغالب تشمل سعالاً شديداً وألما في الصدر وصداعا، إلا أن هناك علامة هامة جداً قد تفتح باب الأمل أمام الكشف المبكر عن المرض، وذلك وفقاً لما نقله موقع WebMD الطبي.

فالعلامة الجديدة تؤثر على الجهاز العصبي المسؤول عن حركة العضلات، ولهذا السبب؛ قد تفقد توازنك بسهولة أو تشعر بعدم الاستقرار.

وأضاف الموقع الصحي أن مشاكل التوازن يمكن أن تكون مصحوبة بدوخة غير مبررة.

ونقلت الدراسة أنه في مراحله المبكرة، لا تظهر أعراض سرطان الرئة التي يمكن أن تراها أو تشعر بها، فقد تخبر سرطانات الرئة ذات الخلايا الصغيرة جهاز المناعة بمهاجمة الجهاز العصبي، ما قد يؤثر بدوره على كيفية عمل العضلات، وقد يكون من الصعب الوقوف عندما تكون جالسا، أو قد تشعر بعدم الاستقرار.

كما يمكن أن تصاب بالدوار من فقر الدم أو من نسخة احتياطية في الوريد الأجوف العلوي، الوريد الكبير الذي ينقل الدم من رأسك إلى قلبك، إن صاحبه ورم في الرئة اليمنى العلوية، مؤكدا أنه بمجرد أن يعاني الإنسان من مشاكل في التوازن، فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك إصابة بسرطان الرئة.

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