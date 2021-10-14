‏‏‏‏«القحطاني»: فوائد مذهلة لتناول الفجل لكنه محظور على هؤلاء

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كشف الدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير، عن فوائد مذهلة لتناول الفجل بأنواعه الثلاثة، لكنه في الوقت نفسه حذّر من يعانون من ضعف الجهاز الهضمي من تناوله.

وكتب “القحطاني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” الفجل من الفصيلة Raphanus sativus الفجل الأحمر والأبيض.. نباتان حوليان يعرفان علمياً باسم.Horse radish الصليبية كما يوجد نوع ثالث من الفجل يعرف بالفجل الأسود”.

وتابع :”تحتوي جذور الفجل على جلوكوسيلينات، وماء بنسبة 85% ومواد نشوية ومعدنية مثل الكالسيوم والحديد وحمض النيكوتنيك واليود والكبريت والماغنيسيوم والرافانول وهو جوهركبريتي وفيتامينات أ،جـ”.

وأوضح الاستعمالات الدوائية له، قائلًا :” في الطب الحديث يؤكل الفجل كمشه، وهو مقوٍ للعظام ومدر جيد للبول ويفيد عصيره للمصابين بالحصوات الصفراوية وبالأخص عندما يؤخذ على الريق وأن أخذ العصير بعد الطعام ساعد على هضمه”.

وأضاف أستاذ علم العقاقير :” وحيث إن الفجل يحتوي على الحديد فإنه مفيد لمرضى فقر الدم وكذلك يفيد الجلد والشعر لاحتوائه على عنصر الكبريت ويوصي الأطباء بتناوله للأشخاص الذين يعانون من أمراض المرارة والنقرس والروماتزم”

واختتم :” يشترط أن يكون الفجل طازجاً وطرياً ويمضغ جيدا.. ولا يناسب ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة”.