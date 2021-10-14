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وفاة شيخة المواش.. رحيل المعلمة «الصائمة» أمام طالبتها يتصدر الترند في المملكة

وفاة شيخة المواش.. رحيل المعلمة «الصائمة» أمام طالبتها يتصدر الترند في المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

حالة من الحزن عمت مواقع التواصل الاجتماعي، على رحيل المعلمة “شيخة المواش” التي رحلت بشكل مفاجئ أمام طالبتها أثناء أداء عملها، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وعبّر مغردون عن صدمتهم وحزنهم على رحيل المعلمة التي كانت محل حب وتقدير من الجميع، فضلًا عن وفاتها وهي صائمة في مكان عملها بأحد الفصول الدراسية.

ولم تمر ساعات على الواقعة حتى تصدر هاشتاق #شيخة_المواس الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة العربية السعودية، وقدم مئات الطالبات وكل من عرفها العزاء فيها ناعيًا إياها الثناء على خلقها وعلمها.

ونشر حساب “وكالة تعليق الدراسة” عبر “تويتر” نهي لها فائلًا :” إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة معلمة بمدينة الرياض أمام طالباتها في الفصل الدراسي إثر نوبة قلبية وهي تؤدي عملها صائمة هذا اليوم  “نسأل الله لها الرحمه والمغفره وأن يسكنها فسيح جناته وأعظم الأجر والمثوبة لأهلها وذويها وألهمهم الصبر والسلوان”.

فيما روي والد المعلمة شيخة المستشار الشرعي بمكتب المفتي العام للمملكة سابقًا عبدالعزيز عتيق المواش: ذهبت ابنتي “شيخة” لمدرستها بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي بمدينة الرياض، وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار سقطت على الأرض.

وأضاف: على الفور باشرت مديرة المدرسة الموقف وقامت بمساعدة زميلاتها المعلمات بالاتصال على الإسعاف ونقلها للمستشفى، ولكن القدر لم يمهلها كثيرًا؛ حيث وافتها المنية إثر نوبة قلبية.

وتابع: ولله الحمد توفيت وهي صايمة؛ حيث كانت مواظبة على صيام الخميس والاثنين والأيام البيض كذلك، توفيت وهي تؤدي رسالتها في مهنة التعليم وتقدم خدمة لوطنها.

واختتم: كل الشكر مديرة المدرسة وزميلاتها المعلمات في تفاعلهن مع الموقف ومرافقة “شيخة” حتى الوصول للمستشفى.

وإليكم عدد من التغريدات التي نعت المعلمة الراحلة:

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