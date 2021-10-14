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شرطة الرياض تطيح بـ 5 مواطنين امتهنوا سرقة المعدات والمولدات الكهربائية

شرطة الرياض تطيح بـ 5 مواطنين امتهنوا سرقة المعدات والمولدات الكهربائية
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مواطنين في العقدين الثاني من العمر، لارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المعدات والمولدات الكهربائية، مستخدمين في ذلك ثلاث مركبات مسروقة -تم استردادها-.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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