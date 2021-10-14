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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أضخم 10 صناديق ثروة سيادية في العالم.. تعرف على ترتيب المملكة

أضخم 10 صناديق ثروة سيادية في العالم.. تعرف على ترتيب المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، تفاصيل عن أضخم 10 صناديق ثروة سيادية في العالم، والتي تدير حاليًا أصولًا بقيمة 5.7 تريليون دولار، من بينها ثلاث صناديق عربية.

وجاء ترتيب الصناديق السيادية على مستوى العالم كما يلي:

1- صندوق التقاعد الحكومي النرويجي: إجمالي الأصول التي يديرها نحو 1.4 تريليون دولار

2- مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC): إجمالي الأصول التي تديرها نحو 1.2 تريليون دولار

3- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية: إجمالي الأصول التي تديرها نحو 692.9 مليار دولار

4- جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA): إجمالي الأصول التي يديرها نحو 649.2 مليار دولار

5- المحفظة الاستثمارية لمؤسسة النقد بهونج كونج: إجمالي الأصول التي تديرها نحو 580.5 مليار دولار

6– شركة حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC): إجمالي الأصول التي تديرها نحو 545 مليار دولار

7– تماسيك القابضة (سنغافورة): إجمالي الأصول التي يديرها نحو 484.4 مليار دولار

8– المجلس الوطني ل‍صندوق الضمان الاجتماعي (الصين): إجمالي الأصول التي يديرها نحو 447.4 مليار دولار

9– صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF): إجمالي الأصول التي يديرها نحو 430 مليار دولار

10– مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: إجمالي الأصول التي تديرها نحو 302.3 مليار دولار

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