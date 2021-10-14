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27 فرصة عمل شاغرة.. حملات ميدانية في نجران لـ«توطين»  المطاعم والمقاهي

27 فرصة عمل شاغرة.. حملات ميدانية في نجران لـ«توطين»  المطاعم والمقاهي
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت لجان التوطين الميدانية في كل من نجران وشرورة وحبونا، أنها قامت بعدة جولات ميدانية على مدار أسبوعين، على أنشطة المطاعم والمقاهي، ومحلات بيع الآيسكريمات والعصائر، وذلك لمتابعة قرارات التوطين.

وقد أوضح أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري،- حسب صحيفة الوطن- بأنه وللأسبوع الثاني على التوالي، قامت لجان المتابعة الميدانية لأعمال التوطين، في كل من نجران وشرورة وحبونا، بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في أربعة أنشطة على مستوى المنطقة.

وقد أوضحت الزيارات أنه تم حصر 129 منشأة، ووجد أن أعداد العاملين السعوديين في تلك الأنشطة بلغ 95 موظفا، منهم 17 موظفة.

كما بلغت أعداد الوافدين في مجمل الأنشطة 802 وافد، وتم حصر 27 فرصة عمل على مختلف الأنشطة، جار تجهيزها لشغلها بالمواطنين، كما تم ضبط 5 مخالفات بحق وافدين كانوا يعملون في مهن مقصور العمل فيها على المواطنين، وفي نهاية حديث الدوسري دعا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف المواطنين، تجنبا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

يذكر أن أنشطة المطاعم ومحلات الآيسكريم، ومحلات بيع العصائر والمقاهي، صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوطينها بنسب متفاوتة، رغبة في فتح المجال لأبنائنا وبناتنا، للانخراط بسوق العمل وتهيئة البيئة العملية المناسبة لعملهم.

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