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أول قرار رسمي.. غدًا إغلاق عام في لبنان

أول قرار رسمي.. غدًا إغلاق عام في لبنان
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أول قرارًا رسميًا على خلفية الاشتباكات الدامية التي شهدتها بيروت، بإعلان الإغلاق العام غدا الجمعة في لبنان حدادا على قتلى الإشتباكات.

وأعلنت وسائل إعلام محلية لبنانية، سقوط 6 قتلى، خلال اشتباكات في مظاهرة ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من قبل منتمين لـ”حزب الله”، كما أفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة 30 آخرين بجروح تم نقلهم على مستشفيات عدة في منطقة الطيونة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في لبنان.

وتباينت أعداد المصابين حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط 6 قتلى وأكثر من 60 مصابا.

وأصدر الجيش اللبناني بيانًا، أكد فيه القبض على 9 متهمين في الاشتباكات بينهم “سوري” الجنسية.

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