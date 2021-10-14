«التحالف» ينشر لقطات لاستهداف زورق حوثي مفخخ بالحديدة

تواصل – فريق التحرير:

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، لقطات توثق استهداف واحد من الزورقين المفخخين، التابعَين للميليشيات الحوثية، مساء الأربعاء بمنطقة الصليف في الحديدة.

ووثق المقطع نجاح طيران التحالف باستهداف الزورق وتدميره بدقة فائقة، فيما تستمر العمليات النوعية للتحالف لإحباط العمليات الإرهابية للميليشيات الحوثية.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية العبدية التابعة لمحافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، بينما تجاوزت الخسائر البشرية مقتـل 150 عنصراً إرهابياَ.

وأشار إلى أنه يعمل مع شركائه الدوليين والمنظمات الدولية لإنقاذ المدنيين في العبدية.