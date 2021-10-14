«المرور» يعلن ضبط أكثر من 3 آلاف مركبة مخالفة

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أعلنت إدارة المرور عن ضبط 3021 مركبة مخالفة بجميع المناطق.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية التي يقوم بها رجل المرور، لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

كما أهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.