شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة أبها والمنطقة الشرقية وذلك وفقا للشروط والتفاصيل التالية:

الوظــائف المتاحة:

1- مدير الخدمات الفنية (Technical Services Director)

– درجة البكالوريوس او الماجستير في الهندسة أو ما يعادلها.

– أكثر من 10 سنوات خبرة لا تقل عن 4 سنوات في منصب إداري.

– شهادة PMP.

– التفكير الاستراتيجي وطويل المدى.

– إدارة الأفراد والعلاقات.

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2- أخصائي اتصالات مؤسسية

(Corporate Communications Specialist).

– درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها.

– أكثر من 3 سنوات خبرة.

– صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات.

-إدارة الأفراد والعلاقات

• للتقديم: (اضغط هنــا ).