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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة أبها والمنطقة الشرقية وذلك وفقا للشروط والتفاصيل التالية:

الوظــائف المتاحة:

1- مدير الخدمات الفنية (Technical Services Director)

– درجة البكالوريوس او الماجستير في الهندسة أو ما يعادلها.

– أكثر من 10 سنوات خبرة لا تقل عن 4 سنوات في منصب إداري.

– شهادة PMP.

– التفكير الاستراتيجي وطويل المدى.

– إدارة الأفراد والعلاقات.

• للتقديم: (اضغط هنــا ).

2- أخصائي اتصالات مؤسسية 

(Corporate Communications Specialist).

– درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها.

– أكثر من 3 سنوات خبرة.

– صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات.

-إدارة الأفراد والعلاقات

• للتقديم: (اضغط هنــا ).

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