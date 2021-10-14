شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة أبها والمنطقة الشرقية وذلك وفقا للشروط والتفاصيل التالية:
الوظــائف المتاحة:
1- مدير الخدمات الفنية (Technical Services Director)
– درجة البكالوريوس او الماجستير في الهندسة أو ما يعادلها.
– أكثر من 10 سنوات خبرة لا تقل عن 4 سنوات في منصب إداري.
– شهادة PMP.
– التفكير الاستراتيجي وطويل المدى.
– إدارة الأفراد والعلاقات.
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2- أخصائي اتصالات مؤسسية
(Corporate Communications Specialist).
– درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها.
– أكثر من 3 سنوات خبرة.
– صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات.
-إدارة الأفراد والعلاقات
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