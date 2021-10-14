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بدأت بـ 1.5 مليار ريال.. «تصفية» تعلن إنهاء واحدة من أكبر المساهمات العقارية

بدأت بـ 1.5 مليار ريال.. «تصفية» تعلن إنهاء واحدة من أكبر المساهمات العقارية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية، إنهاء واحدة من أكبر المساهمات العقارية، كما أعلنت عن بدء صرف 1.5 مليار ريال في عدد من المساهمات على مستوى المملكة.

وأضافت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الخميس، بدء إجراءات صرف مبالغ تتجاوز (1,500,000,000) ريال  لمصلحة المساهمين في 6 مساهمات بـ 3 مناطق مختلفة.

وتشمل إجراءات الصرف في 6 مساهمات كل من:

1- مدن الشروق بالرياض

2- شرق الخياطية صفوى

3- جوهرة المطار بالدمام

4- الغربال بجدة

5- أرض الدرعية في الدرعية

6- مخطط الفيحاء بالأحساء

 

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