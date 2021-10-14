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مليشيا حزب الله ترسل تعزيزات عسكرية لمناطق الاشتباكات في لبنان (فيديو)

مليشيا حزب الله ترسل تعزيزات عسكرية لمناطق الاشتباكات في لبنان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق قيام مليشيا حزب الله، بإرسال تعزيزات عسكرية إلى مناطق الاشتباكات في لبنان، وعناصرها يجوبون الشوارع.

واندلعت اليوم اشتباكات وتبادل إطلاق نار في لبنان، وتحديداً بمحيط قصر العدل في بيروت، حيث يتجمع أنصار مليشيا حزب الله وحركة أمل للاعتصام ضد قاضي تحقيق انفجار المرفأ طارق البيطار، وسط إطلاق كثيف للنار.

وقُتل 6 أشخاص وأصيب 16 آخرين في إطلاق نار بمنطقة الطيونة قرب قصر العدل، على خلفية أزمة قاضي تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020.

وجاء ذلك بعد رفض محكمة التمييز المدنية بلبنان، الخميس، طلب “كف يد” المحقق العدلي في القضية، رغم ضغوط حزب الله.

 

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