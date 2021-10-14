«أمانة الرياض» تمنع مصابي 3 أمراض من ممارسة العمل في هذه الأنشطة

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حددت أمانة منطقة الرياض نحو 5 أنشطة تتطلب إصدار شهادة صحية للعاملين، لافتة إلى 3 أمراض معدية تمنع العامل المصاب من ممارسة العمل.

وأوضحت أمانة الرياض عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الأنشطة التي تتطلب إصدار شهادة صحية للعاملين تتمثل فيما يلي:

1-المطاعم.

2-المقاهي.

3-محلات الحلاقة.

4-السوبر ماركت.

5-التموينات.

وأكدت أمانة الرياض أن الشهادات الصحية تعد صمام أمان لبيئة آمنة في المنشآت التجارية، مشيرة إلى 3 أمراض معدية تمنع إصدار هذه الشهادة وهم كما يلي:

1-الإيدز.

2-الكبد الوبائي b .

3-الكبد الوبائي C .

وكانت منصة بلدي، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أوضحت عبر موقعها الإلكتروني خطوات إصدار الشهادة الصحية للعامل السعودي وغير السعودي.

الشهادة الصحية للعامل السعودي

وكشفت منصة بلدي ، طريقة وآلية إصدار الشهادة الصحية للعامل السعودي عبرها، وذلك من خلال الالتزام باتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة بلدي من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

– اختيار خدمة الشهادات الصحية

– الضغط على خيار خدمة إصدار شهادة صحية

– إدخال بيانات التحقق

– إجراء الفحص الطبي في أحد المنشآت الصحية المعتمدة

– سدار رسوم الشهادة الصحية المرسلة لمقدم الطلب

الشهادة الصحية للعامل غير السعودي

كما حددت منصة بلدي، آلية وطريقة إصدار الشهادة الصحية للعامل غير السعودي عبرها، وذلك من خلال الالتزام باتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة بلدي من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

– اختيار خدمة الشهادات الصحية

– الضغط على خيار خدمة إصدار شهادة صحية

– إدخال بيانات مقدم الطلب

– اختيار الرخصة

– إدخال بيانات العامل المراد إصدار شهادة صحية له

– اجتياز اختبار الفحص الطبي بـ”لائق صحيًا”

– طباعة الشهادة الصحية من منصة بلدي

خطوات إلغاء الشهادة الصحية

كما أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات إلغاء الشهادة الصحية عبر منصة (بلدي) عند التوقف عن مزاولة المهنة، من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى منصة بلدي.

ـ اختيار خدمات الشهادة الصحية.

ـ اختيار خدمة إلغاء الشهادة الصحية.

ـ تحديد الشهادة المراد إلغاؤها.

ـ الضغط على إلغاء الشهادة الصحية.