توجيه عاجل من «الطيران المدني» بشأن تذاكر السفر للرحلات الملغاة خلال جائحة كورونا

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني لوائح محدثة لمعالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة بسبب جائحة «كوفيد-19».

ووجهت الهيئة جميع الناقلات الجوية العاملة في المملكة، والتي ألغت رحلات جوية بسبب جائحة كورونا، بمعالجة أوضاع المسافرين وفقا للوائح الجديدة. وأوضحت أنه في حال اختار المسافر فسخ التعاقد تعاد له قيمة التذاكر (خط السير غير المستخدم) حسب وسلبة الدفع.

أما في حالة إصدار قسيمة تبادلية للمسافر تتاح له إعادة استخدامها أو استردادها بحسب رغبة المسافر، دون دفع أي رسوم إضافية. أما في حالة قبول المسافر إعادة جدولة رحلته فلا يترتب على ذلك تحصيل أي مبالغ أو رسوم إضافية إذا كانت على نفس خط السير، ويحق للناقل الجوي تحصيل فرق السعر فقط دون إضافة أي رسوم أخرى بغرض إعادة الجدولة أو الإصدار.