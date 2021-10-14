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امرأة ترتكب أخطر إجراء بشأن التطعيم بلقاح كورونا.. وتواجه هذه العقوبة!

امرأة ترتكب أخطر إجراء بشأن التطعيم بلقاح كورونا.. وتواجه هذه العقوبة!
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تواصل – وكالات:

تنكرت امرأة استرالية بزي طبيبة، وكتبت 600 شهادة إعفاء وهمية من التطعيمات ضد “كوفيد -19″، وتهددها الآن عقوبة تتمثل في غرامة قدرها 10 آلاف دولار أو السجن.

وذكررت قناة تلفزيون “إي بي سي” الأسترالية أن الشرطة ألقت القبض على الطبيبة المزيفة، وهي تبلغ من العمر 45 عاما وتقيم في ولاية كوينزلاند، وغير حائزة على شهادة لمزاولة الطب، ومع ذلك ​​فهي لا تعترف بأنها ارتكبت ذنبا، بحسب موقع روسيا اليوم.

وتنقل القناة التلفزيونية عن مفتش الشرطة أن المحتجزة تعتبر أن لها الحق في إعطاء مثل هذه الشهادات، لأنها تعارض التطعيم الإجباري ضد “كوفيد -19”.

وتبحث الشرطة الآن عن أولئك الذين حصلوا على مثل هذه الشهادات المزيفة في جميع أنحاء أستراليا. ومن المقرر أن تجري محاكمة المحتجزة يوم 28 أكتوبر.

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