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مشاهد مرعبة.. حريق ضخم يلتهم برجاً سكنياً في تايوان ومصرع العشرات (فيديو)

مشاهد مرعبة.. حريق ضخم يلتهم برجاً سكنياً في تايوان ومصرع العشرات (فيديو)
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تواصل – وكالات :

أدى حريق هائل اندلع ليلا في مبنى تجاري وسكني بمدينة كاوسيونغ جنوب تايوان، إلى مصرع 46 شخصا وإصابة عشرات آخرين، حسبما صرح مسؤولون الخميس.

وقالت دائرة الإطفاء في كاوسيونغ في بيان للصحفيين، إن “الحريق تسبب في 46 وفاة و41 إصابة”.

وأضاف مسؤولو الإطفاء أن النيران اشتعلت في المبنى المكون من 13 طابقا حوالي الساعة الثالثة صباح الخميس، وأكد بيان أن الحريق كان “شديدا للغاية” ودمر العديد من الطوابق.

وأوضح البيان أن “سبب الحريق غير واضح”، فيما قال شهود عيان لوسائل الإعلام المحلية إنهم سمعوا انفجارا قبيل ارتفاع النيران.

 

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