وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت هيئة المراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية.

– مسؤول التواصل والعلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)