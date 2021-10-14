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«العدل» تقلص مدة المحامي تحت التمرين إلى سنة واحدة

«العدل» تقلص مدة المحامي تحت التمرين إلى سنة واحدة
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت وزارة العدل، تعديلات على نظام المحاماة، لتطوير المهنة وحفظ حقوق المتدربين والمحامين بما يعود بالنفع على كافة أطراف العلاقة التدريبية.

وتضمنت التعديلات التي طرحتها الوزارة في استفتاء أمام المختصين تعديل الفقرة “ب” وتكون بالنص التالي : أن يكون التدريب لدى محام قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في مزاولة المهنة بدلًا من 5 سنوات، وفقًا لـ “المدينة “.

ويأتي ذلك لإتاحة فرص أكبر للمحامين لتدريب و مزاولة المهنة و إضافة الفقرة “هـ” من المادة “10/3 “وتكون بالنص التالي : أن يكون التدريب في طبيعة العمل وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها الوزارة.

كما تضمنت تعديل الفقرة “و” من المادة “3/10 “وتكون بالنص التالي : أن يكون التدريب بموجب عقد عمل كتابي بين المحامي والمتدِّرب لديه وفقًا لأحكام نظام العمل.

بالإضافة إلى تعديل المادة “11/7 “وتكون بالنص التالي : يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

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