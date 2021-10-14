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اقتصادي يكشف عن توقعاته للسوق العقاري بالمملكة خلال الفترة المقبلة

اقتصادي يكشف عن توقعاته للسوق العقاري بالمملكة خلال الفترة المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن توقعاته الجديدة للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وقال “العمري” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “سوق العقار؛ شأنها شأن أي سوق في العالم، كما أنها قد تعيش فترة من الازدهار والارتفاع، سيأتيها مرحلة زمنية تالية تنخفض وتخسر.. سيلاحظ الجميع أن فترات الصعود والهبوط تكاد تستغرق 4 أعوام ضمن دورة اقتصادية أطول، والسوق الآن تعيش فترة ارتفاع بدأت من 2019 حتى تاريخه”.

وأضاف: “القادم على سوق العقار: تضخم الأسعار بنسب قياسية طوال 3 أعوام مضت، انخفاض مخزون طالبي السكن مقابل ارتفاع ضخ الوحدات السكنية سنويا بأكثر من 400 ألف وحدة”.

وتابع العمري قائلاً: أنه سيكون هناك “ارتفاع وشيك لمعدل الفائدة، قرب تنفيذ المرحلة 2 لرسوم الأراضي (الرياض، جدة، الدمام) والمرحلة 1 في 17 مدينة إضافية”.

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