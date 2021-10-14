4 علامات على الذراع قد تكون مؤشراً على تجلط الدم

تواصل – وكالات :

يوجد العديد من علامات وأعراض الجلطات الدموية، ومن المهم ملاحظة ذلك لأن الجلطات الدموية يمكن أن تسبب تجلط الأوردة العميقة، وقد يكون هذا خطيرًا وستحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

وتسمى الجلطات الشريانية في الدماغ بالسكتات الدماغية، ويمكن أن تتشكل الجلطات أيضًا في شرايين القلب، مما يؤدي إلى حدوث نوبات قلبية.

ويناقش مركز Stop the Clot الصحي عدة أعراض لجلطة دموية في الساق أو الذراع، وتشمل هذه التورم والألم، والجلد الدافئ عند لمسه، وإحمرار أو تغير لون الجلد.

وإذا تمكنت من التعرف على هذه العلامات والأعراض، فيمكنك إنقاذ حياتك أو حياة صديق أو أحد أفراد العائلة. إذا كانت لديك هذه العلامات أو الأعراض، فأخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن، إذا كانت الجلطة تسد الأوردة في الذراعين أو الساقين، فقد تبدو مزرقة أو حمراء، بحسب سبوتنيك نقلاً عن موقع “ميديك فوروم”.

قد يتغير لون بشرتك أيضًا بسبب تلف الأوعية الدموية بعد ذلك. يمكن أن يؤدي الانصمام الخثاري في الرئة إلى جعل بشرتك شاحبة ومزرقة.

هناك أيضًا عدة علامات على وجود جلطة دموية في حديثك، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تتضمن هذه العلامات “مشاكل في التحدث أو فهم الكلام، مما يشير إلى احتمالية الإصابة بسكتة دماغية”، وتزيد عوامل الخطر المحددة من خطر الإصابة بجلطات الدم لدى بعض الأشخاص.

تصبح جلطات الدم أكثر شيوعًا مع تقدم الأشخاص في السن، خاصةً من هم فوق سن 65 عامًا. علاوة على ذلك، قد تتعرض لهذا الخطر إذا كان لديك تاريخ عائلي من تجلط الدم.