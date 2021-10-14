الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دهس مقيمة على طريق بالقريات.. وممرضة تساهم في إنقاذها

دهس مقيمة على طريق بالقريات.. وممرضة تساهم في إنقاذها
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الممرضة “عفراء العنزي” تفاصيل إنقاذها مقيمة تعرضت لعملية دهس، في أحد الطرق في محافظة القريات.

وقالت لـ”الإخبارية”: إنها كانت مع بعض أفراد أسرتها بالسيارة، وأثناء سيرها بالطريق وقع حادث تسبب في دهس امرأة.

وأشارت إلى أنها سألت المصابة عن وضعها وما إذا كانت حامل أو تعاني من أمراض مزمنة، مضيفة أنها ساهمت في تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياتها.

واستنكرت التجمهر حول الحادث، ومحاولات البعض تصوير المصابة، مؤكدة أنه تم منع التصوير حينها، وبعدها وصل الإسعاف، ونقل المصابة للمستشفى.

مواد ذات صلة

القبض على مواطنين تسببا بحادث مروري أدى لإصابة مواطن ووفاة زوجته

القبض على مواطنين تسببا بحادث مروري أدى لإصابة مواطن ووفاة زوجته

«المرور» يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

«المرور» يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر (فيديو)

موقف بطولي.. مواطن شاب ينقذ أطفال صغار من «كارثة» على الطريق (فيديو)

موقف بطولي.. مواطن شاب ينقذ أطفال صغار من «كارثة» على الطريق (فيديو)

«حادث مفجع» وفاة وإصابة 5 أشخاص في تصادم عنيف على «طريق الحبيل» بعسير

«حادث مفجع» وفاة وإصابة 5 أشخاص في تصادم عنيف على «طريق الحبيل» بعسير

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة