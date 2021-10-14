دهس مقيمة على طريق بالقريات.. وممرضة تساهم في إنقاذها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الممرضة “عفراء العنزي” تفاصيل إنقاذها مقيمة تعرضت لعملية دهس، في أحد الطرق في محافظة القريات.

وقالت لـ”الإخبارية”: إنها كانت مع بعض أفراد أسرتها بالسيارة، وأثناء سيرها بالطريق وقع حادث تسبب في دهس امرأة.

وأشارت إلى أنها سألت المصابة عن وضعها وما إذا كانت حامل أو تعاني من أمراض مزمنة، مضيفة أنها ساهمت في تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياتها.

واستنكرت التجمهر حول الحادث، ومحاولات البعض تصوير المصابة، مؤكدة أنه تم منع التصوير حينها، وبعدها وصل الإسعاف، ونقل المصابة للمستشفى.