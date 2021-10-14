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مختص يكشف مفاجأة بشأن نسبة الغش في بيع «البخور» بالمملكة (فيديو)

مختص يكشف مفاجأة بشأن نسبة الغش في بيع «البخور» بالمملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مختص في تجارة العود، وجود نسبة كبيرة من الغش في السوق بالمملكة، مشيراً إلى أنها بدأت في الانخفاض.

وقال المختص أحمد الخضير، خلال برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إن نسبة الغش في البخور بالمملكة تتراوح ما بين 20 إلى 30٪؜، موضحاً أن دخول الشباب والمتاجر الإلكترونية طور من أداء السوق كثيراً.

وأضاف الخضير: “سوق العود دخله الشباب، ودخل فيه متاجر إلكترونية، الأمر الذي ألغى الكثير من الغش”، مشيرًا إلى وجود مقاطع فيديو توعوية عبر “سناب شات” يبثها المختصون في العود.

وحول أغلى سعر للبخور متواجد في المملكة، أوضح أن هناك بعض الأنواع التي يصل سعرها إلى نصف مليون ريال للكيلو الواحد، لافتا إلى أنه روج لمنتج بلغ سعره 600 ألف ريال للكيلو الواحد.

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