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توقعات الطقس.. سحب ممطرة وتكون الضباب على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سحب ممطرة وتكون الضباب على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها.

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وإرتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

زخات متفرقة

وتوقع موقع طقس العرب استمرار حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على شمال المملكة يوم الخميس، وتحديداً مناطق شمال تبوك والجوف والحدود الشمالية، حيث تنتشر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية والتي ستعمل على هطول زخات متفرقة وعشوائية من المطر، تترافق بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

ويعود سبب تشكل حالة عدم الاستقرار هذه إلى تدفق رطوبة في طبقات الجو العالية من البحر الأحمر بالتزامن مع تسرب لهواء بارد في نفس الطبقات، حيث كانت هذه الظروف مواتية لتشكل هذه الغيوم.

درجات الحرارة

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