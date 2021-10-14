مرض غامض بكندا يثير الفزع بعد وفاة 6 وإصابة العشرات

تواصل- وكالات:

أثار انتشار مرض غامض بكندا حالة من الفزع ، بعد أن تسبب في وفاة ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وفقًا لـ”إكسبريس”، يوجد الآن ستة قتلى على الأقل ، بينما أصيب 48 آخرون بمرض هذا المرض الغامض في نيو برونزويك ، كندا.

بدأ الكثير من الناس في الإبلاغ عن الشعور بالنسيان والارتباك بسهولة بسبب المرض الغريب .

تتسابق السلطات الآن لاكتشاف المزيد حول لغز هذه المتلازمة العصبية التقدمية نظرًا لعدم وجود سبب معروف حتى الآن. من بين ستة أشخاص لقوا حتفهم ، تتراوح أعمارهم بين 18 و 85 عامًا. كان هناك أيضًا تحذير من الإشريكية القولونية صدر في ساري وكينت ، المملكة المتحدة ، حيث يمكن أن يكون آلاف السكان قد لوثوا مياه الصنبور.

الأعراض التي تشمل الدوخة والقلق والهلوسة ومشاكل الذاكرة والألم وحتى الفقدان التدريجي للحركة. وهذا يشمل أيضًا تكوين تأثيرات مختلطة غريبة على الدماغ.

أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية ، أو PHAC ، عن تنبيه حول مجموعة كبيرة من هذه الحالات العصبية غير العادية بشكل ملحوظ في المنطقة في أواخر عام 2020.

وتمكنت الوكالة من توفير الخبرة المتخصصة في وقت مبكر أثناء التحقيق من خلال تفسير التشخيص وكذلك نتائج تشريح الجثة.

كما ورد أنهم عملوا جنبًا إلى جنب مع طبيب أعصاب في نيو برونزويك ليكونوا قادرين على تحديد تعريف حالة لمجموعة معينة. لاحظت PHAC أيضًا أن مقاطعة نيو برونزويك تقود التحقيق حاليًا ، بالإضافة إلى دور الوكالة الفيدرالية في كونها داعمة.