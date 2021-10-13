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دراسة غربية لترجمة الأناجيل للهجات الخليجية.. ترويج واسع على مواقع التواصل

دراسة غربية لترجمة الأناجيل للهجات الخليجية.. ترويج واسع على مواقع التواصل
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تواصل- وكالات:

” من يفكر بترجمة الكتاب المقدس إلى لهجات خليجية؟ “. كانت هذه عبارة وردت ضمن إعلان توظيفي تم تداوله بطريقة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان بعض المغردين على تويتر قد تداولوا في فترة سابقة إعلاناً توظيفياً يبحث عن مختصين لترجمة الإنجيل إلى بعض اللهجات الشعبية الخليجية.

وحسب ما كشفه موقع “بي بي سي” ، فإن من يقف خلف الفكرة، تبين أنها جزء من الذراع العربي لمشروع إنتاج محتوى أمريكي شهير، اسمه “مشروع الكتاب المقدس”.

وأوضح الموقع أن المشروع عبارة عن “استوديو لا يسعى لتحقيق الربح، متخصص في إنتاج الرسوم المتحركة، يتولى إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تعتمد بالكامل على الرسوم المتحركة”.

وتهدف مقاطع الفيديو إلى تقديم قصصاً من الإنجيل كي تكون في متناول الجميع وفي كل مكان.

وأفاد بأن المشروع انطلق عام 2014 على يد تيم ماكي وجون كولينز، المختصَين بدراسات الإنجيل والمهتمَين بتاريخ النصوص الدينية القديمة، ولديهما شغف في السرد.

كما يوجد حساب لما يسمى ” الذراع العربية من المشروع”، على إنستغرام، وعلى يوتيوب، وعلى فيسبوك.

ونوه موقع بي بي سي أن المحتوى العربي ليس من مواضع قوته، إذ لا يتجاوز عدد المشاهدات على قناتيه بالعربية الفصحى واللهجة المصرية 200 ألف مشاهدة.

بينما أوضح أن عدد المشاهدات على القناة الأم يبلغ أكثر من 260 مليون مشاهدة.

فيما يبلغ عدد المشاهدات على قناته الإسبانية أكثر من 45 مليون مشاهدة.

كما أشار إلى أن المشروع يتعاون لنقل المحتوى إلى اللغة العربية، مع شركة “آراسكوب” المصرية للإنتاج، والتي تولت النقل إلى الفصحى، وإلى اللهجة المصرية.

ونوه أيضا  أن الشركة تعمل حاليا على اللهجة اللبنانية، وبدأت بوضع مخططات أولية للهجة الخليجية.

 

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