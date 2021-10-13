نهاية صادمة .. مصرع 7 لصوص وتفحم جثثهم أثناء عملية سرقة

تواصل- وكالات:

نهاية صادمة تلك التي تعرض لها 7 لصوص، حينما لقوا مصرعهم وتفحمت جثثتهم أثناء عملية سرقة وقود كانوا يقومون بها.

التفاصيل كشفتها وكالة الأنباء النيجيرية، حيث أفادت بأن 7 مهربين وقود – من بينهم شقيقين- تعرضوا للحرق حتى الموت، في حريق اندلع بناقلة خلال سرقتهم للوقود في بلدة موبي، بولاية آداماوة، شمال شرقي نيجيريا، مساء اليوم، الأربعاء.

ووفقا لشهود، فإن المهربين كانوا ينقلون سرا الوقود من الناقلة التي كانت موجودة في محطة وقود، في علب بلاستيكية حينما اندلع الحريق.

ولفت شاهد عيان، ويدعى الحاجي منصور بالا، إلى أن الحادث وقع في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، داخل محطة وقود، موضحا أن المهربين كانوا ينقلون المنتجات البترولية من الناقلة إلى حوالي 1000 علبة بلاستيكية.

وقال شاهد عيان آخر، أنه أحصى 7 جثث متفحمة فقدت ملامحها بسبب النيران، مشيراً إلى أنه من بين الضحايا شقيقين يحظيان بشهرة في قطاع البترول في موبي.