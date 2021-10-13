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حصيلة يومين.. 70 قتيلاً من مليشيا الحوثي بينهم 43 قيادياً

حصيلة يومين.. 70 قتيلاً من مليشيا الحوثي بينهم 43 قيادياً
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تواصل- فريق التحرير:

تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، خسائر فادحة خاصة في الأرواح على جبهات القتال بمأرب.

وكشفت وسائل إعلام يمنية أن ميليشيا الحوثي شيعت خلال يومين أكثر من 70 قتيلاً من عناصرها.

وأضافت أنه يوجد  بين قتلى المليشيا  43 قيادياً قتلوا في غارات للتحالف ومواجهات مع الجيش اليمني على جبهات مأرب.

كما أفادت بعض المصادر أيضا أنه تم نقل القتلى، عبر عربات مكشوفة وتغطيتهم بأشرعة، خشية انتشار الرعب في صفوف المليشيا.

وأضافت أن التحالف وجه ضربات قوية ودقيقة على العناصر الإرهابية، أفقدتهم عناصر كبيرة، إضافة إلى تدمير الكثير من التحصينات والعتاد.

 

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