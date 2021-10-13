الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإرياني: تصعيد الحوثي في مأرب ينسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام

الإرياني: تصعيد الحوثي في مأرب ينسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من أن استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهات محافظة مارب، وقصفها المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، وحصار وتجويع سكان مديرية العبدية، في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي، يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر وينسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام في اليمن.

وقال معمر الإرياني، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “نؤكد أن التصعيد الخطير في محافظة مأرب يتم بإملاء وتسليح إيراني وانخراط لخبراء من الحرس الثوري وحزب الله في إدارة العمليات العسكرية تنفيذا لمخططها التوسعي في المنطقة، كما يعكس انقياد مليشيا الحوثي الكامل خلف الأجندة الإيرانية ومضيها في مخططها الانقلابي وموقفها الحقيقي من السلام”

كما عبر الإرياني عن استغرابه من الصمت الدولي المطبق إزاء الدور الخبيث للنظام الإيراني في تقويض جهود التهدئة ورفع وتيرة الحرب ونسف فرص السلام في اليمن، وتجاهل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مديريات محافظة مأرب في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية

وطالب معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ووقف التدخل الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار، وتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومحاكمة قيادتها باعتبارهم مجرمي حرب.

مواد ذات صلة

«التحالف»: تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية (فيديو)

«التحالف»: تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية (فيديو)

تركيا تقبض على شبكة تجسس إيرانية وتكشف أهدافها

تركيا تقبض على شبكة تجسس إيرانية وتكشف أهدافها

«التحالف»: تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر مليشيا الحوثي خلال 24 ساعة

«التحالف»: تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر مليشيا الحوثي خلال 24 ساعة

نُقلوا على عربات مكشوفة.. مقابر جماعية لقتلى الحوثي بالعبدية

نُقلوا على عربات مكشوفة.. مقابر جماعية لقتلى الحوثي بالعبدية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>