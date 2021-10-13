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تحذير للطلاب.. تسريب مقاطع المحاضرات يعرضك للسجن

تحذير للطلاب.. تسريب مقاطع المحاضرات يعرضك للسجن
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المحامي سلطان المصلوخي، عن بعض الأفعال التي يقع فيها كثيرين يمكن أن يعاقبوا عليها بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين.

وقال “المصلوخي”، خلال حوار له في برنامج «الراصد»، المذاع على قناة «الإخبارية»، إن الألفاظ البذيئة التي تكون بالملاعب، النظام يقول إن فيها سجن لا يقل عن سنة وغرامة.

وردًا على سؤال المذيع بأن المخرج منها يكون بادعاء أن من قام بهذه الأفعال يقول بأنه مريض سكر وغيره، فرد عليه أن النظام لا يأخذ بكلامه لأن المريض يجلس في بيته ولا يسئ لأحد فحريتك تقف عند حريتك الآخرين.

وبالنسبة للطالب الذي يصور مقطع من داخل الجامعة أو الفصول الدراسية وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يعاقب بالسجن لأنه يخضع للجرائم المعلوماتية.

وأكد أن العقوبة تكون تعزيرية في حال أن يكون مرتكب الجريمة قاصر، موضحًا أن من ينشر ذلك سواء دكتور أو طالب يعاقب على فعلته.

وأوضح أن من يقوم بتصوير شئ مخالف عليه تقديمه للجهات المختصة، لكن لا ينشره على وسائل التواصل ويقول ” والله أنا مصلح”.

 

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