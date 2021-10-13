تفوق الخيال.. طفل نجا بأعجوبة بعد أن دهسته سيارة

تواصل- فريق التحرير

تداولت حسابات سورية مقطع فيديو مروع، لسيارة دهست طفلا وسارت مسرعة فوق جسده، لكن الطفل نجا من موت محقق بفضل عناية الله ، التي رافقته في الحادث.

وبحسب ما تم تداوله فقد نجا طفل بأعجوبة بفضل الله من موت محقق بعد مرور سيارة فوقه في مدينة الأتارب غربي حلب.

ويظهر الفيديو الطفل وقد تسلل بطريقة خفية أمام السيارة، حيث قام صاحب السيارة بقيادتها مسرعا بعد أن خرج من منزله دون أن يشعر بالطفل.

وبعد مرور السيارة على جسد الطفل، وقف سليما بفضل الله، حيث بدت عليه هيئة الفزع من هول الحادث، لكن الطفل قام مسرعا، عائدا إلى منزله على ما يبدو.