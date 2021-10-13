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انتشار جرثومة خطيرة بالأردن يثير الذعر بعد تسمم العشرات

انتشار جرثومة خطيرة بالأردن يثير الذعر بعد تسمم العشرات
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تواصل- فريق التحرير:

عبّر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم بسبب حالات الإصابات التي وقعت نتيجة التسمم بجرثومة “شيغيلا”، وهو ما أثار حالة ذعر بين المواطنين في المناطق التي وقعت بها الإصابات.

فيما أكدت وزارة الصحة الأردنية، أن جرثومة شيغيلا، التي ظهرت في مدينة جرش، تسببت بحالات تسمم لدى عدة أشخاص دخلوا إلى المستشفى.

وقالت الوزارة إن هذه الجرثومة تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس، مؤكدة أن عدد الإصابات ما زال تحت السيطرة.

وأضافت- حسب وسائل إعلام محلية- أن هناك فرقة متخصصة أرسلت إلى منطقة انتشار الإصابة بجرثومة شيغيلا، لسحب عينات من مراكز بيع مواد غذائية.

فيما قال مدير مديرية الأمراض في وزارة الصحة الأردنية، علي الزيتاوي، الأربعاء، إن 10 إصابات تأكدت بالجرثومة من ضمن 57 حالة اشتباه بالإصابة، مشيرا إلى أن العينات المتبقية لاتزال في المختبر.

بدوره أكد مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان بتصريح للتلفزيون الأردني الرسمي أن الحالات التي راجعت مستشفى جرش كانت بسيطة.

وأشار الطحان إلى أن النتائج الأولية للفحوصات تظهر أن سبب التسمم هو جرثومة شيغيلا.

وسجلت حالات التسمم في المحافظة منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الأربعاء، وأمرت وزارة الصحة بإغلاق محطة تحلية مياه في المحافظة احترازيا.

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