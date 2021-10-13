هل القضاء هو القدر.. وما الفرق بينهما؟

تواصل- فريق التحرير:

ربما يشتبه على البعض التفرقة بين القضاء والقدر، وهل القضاء هو القدر وما الفرق بينهما؟

سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء أوضح أن “القضاء” هو “القدر” ومن العلماء من سوّى بينهما.

وأضاف سماحة المفتي أن من العلماء من يقول أن القدر أعم، والقضاء أخص، فالقدر عموماً، والقضاء جزء منه.

ونوه سماحته أنه يجب علينا الإيمان بالقضاء والقدر، لأن كل ما قدّر الله وقضى به يجب الإيمان والتصديق به.