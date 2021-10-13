هل توجد «سوق سوداء» للعمالة المنزلية في المملكة؟ مسؤول يجيب (فيديو)

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كشف أمين لجنة الاستقدام بغرفة أبها، فيصل الأسمري، اليوم الأربعاء، عن أعداد العمالة المنزلية لدى الأسر بالمملكة، وعن حقيقة وجود “سوق سوداء” للعمالة المنزلية.

وقال الأسمري في مداخلة تلفزيونية مع برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه لا توجد “سوق سوداء” للعمالة المنزلية في المملكة، مشيراً إلى تراجع أعداد العمالة المنزلية حيث وصلت إلى 880 ألف عامل وعاملة.

وأشار إلى أن ملف استقدام العمالة المنزلية يحتاج لعدة قرارات وتوجيهات، منها: “انخفاض التكاليف من الدول المصدرة للأيدي العاملة، وانخفاض التكاليف التشغيلية داخل المملكة، وإلغاء الحجر المؤسسي، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على عملية الاستقدام”.