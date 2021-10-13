ممارس صحي يتحرش جنسيًا بمواطنة والمحكمة تصدر حكمها

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجزائية في بريدة بالقصيم، حكماً ابتدائياً في حق ممارس صحي يعمل في أحد مستسفيات منطقة القصيم، وذلك بسجنه لمدة 15 عاما، إثر اتهامه بالتحرش الجنسي بمواطنة أثناء مراجعتها المستشفى، حسب صحيفة الوطن.

وغلظت المملكة عقوبة التحرش الجنسي، ويقوم رجال الشرطة بتطبيق النظام وحماية الآداب العامة والأخلاق في المجتمع.

وكان الأمن العام أعلن أول أمس القبض على حوالي 30 متهما من المواطنين والمقيمين في المملكة في جرائم متنوعة، من بينها التحرش بامرأة في مكان عام.

وأكد الأمن العام السعودي في بيان، أنه تم القبض على مواطن تحرش بامرأة في مكان عام بألفاظ نابية تتنافى مع قيم الآداب العامة.

وأضاف الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المواطن المتحرش كان قد قام بتوثيق ذلك ونشره.