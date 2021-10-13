دولة عربية تدعو لصلاة الاستسقاء لمواجهة الجفاف

تواصل- فريق التحرير:

بسبب الجفاف الذي ضرب معظم أنحاء دولة الجزائر، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، عن إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها: ” إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة صلاة الاستسقاء، وعملا بسنة المصطفى صل الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج على المصلى فاستسقى”.

وأوضحت أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف راسلت كافة مديرياتها عبر التراب الوطني من أجل إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً .

كما نوهت أنها خصصت خطبة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء.