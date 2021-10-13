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تنبيه هام من المرور لتجاوز الشاحنات على الطريق بسلام

تنبيه هام من المرور لتجاوز الشاحنات على الطريق بسلام
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت الإدارة العامة للمرور، تعليمات للسائقين في كل أنحاء المملكة للحفاظ على سلامتهم عند تجاوز الشاحنات على الطريق.

وقال حساب “المرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه ينبغي على قائد المركبة أن يكشف النقاط العمياء المحيطة بالشاحنة ، حيث لا يستطيع قائد الشاحنة مشاهدتك، من أجل تجاوز الشاحنة بسلام.

وأضاف، كما ينبغي قبل التجاوز ان ينظر قائد المركبة للمرآة الجانبية لقائد الشاحنة وعندما تراه عبر المرآة فهذا يعني أنه يستطيع مشاهدتك ويمكنك التجاوز حينها .

وكتب “المرور” بمناسبة اليوم الوطني لسلامة الطرق :” لتجاوز الشاحنات بسلام.. اكشف النقاط العمياء المحيطة بالشاحنة ، حيث لا يستطيع قائد الشاحنة مشاهدتك ، قبل التجاوز انظر للمرآة الجانبية لقائد الشاحنة وعندما تراه عبر المرآة فهذا يعني أنه يستطيع مشاهدتك ويمكنك التجاوز حينها”.

وقبل أيام أقدم سائق شاحنة متهور على قتل 4 أشخاص في المدينة المنورة إثر اصطدام شاحنته بمركبات متوقفة على الإشارة الضوئية على طريق الإمام علي بن أبي طالب بالدائري الثاني.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي – وقتها- أن عمليات الهيئة بالمنطقة 997 تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب مع طريق الملك عبد الله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في إشارة مرور، مؤكدا أنه تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية على الفور.

وقال السهلي إنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود 13 حالة تم تصنيفها بالشكل التالي: 4 وفيات و9 إصابات، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

 

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