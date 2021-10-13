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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الصحة» توضح تأثير نفسية المرأة على إصابتها بسرطان الثدي

«الصحة» توضح تأثير نفسية المرأة على إصابتها بسرطان الثدي
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة الصحة، ما يتم تداوله بشأن تأثير الحالة النفسية للمرأة وزيادة احتمال إصابتها بسرطان الثدي بسبب حالته الصحية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه لم يثبت علمياً حتى الآن بأن هناك علاقة بين الحالة النفسية وسرطان الثدي.

وأضافت وزارة الصحة أن الحالة النفسية تلعب دوراً في قوة المناعة عند المرأة ومقاومتها للمرض.

 

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