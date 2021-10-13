«الخارجية» تصدر خدمة هامة للمسافرين خارج الوطن عبر التطبيق

تواصل- فريق التحرير:

أتاحت وزارة الخارجية خدمة مهمة ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر تطبيق الوزارة.

الخدمة كشف عنها أحد المواطنين في مقطع فيديو تم نشره عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بأنه بإمكان أي مواطن الآن أن يسجل في هذه الخدمة حال سفره خارج الوطن عبر إرسال صورة من جواز سفره على التطبيق، دون الذهاب للوزارة.

وأوضح ناشر الفيديو، أن هذه الخدمة رائعة في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، مشيرًا إلى أن الوزارة تستخرج لك جواز آخر دون طلب أي مستندات.

وأشاد مغردون بهذه الخدمة والتطوير الذي تقوم به الوزارة عبر تقديم الخدمات الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطن.