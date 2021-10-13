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مستشار موارد بشرية: بعض مدمني العمل يحتاجون إلى أطباء نفسيين

مستشار موارد بشرية: بعض مدمني العمل يحتاجون إلى أطباء نفسيين
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تواصل – فريق التحرير:

قال المستشار ومدرب الموارد البشرية “ماجد القعيط” إن الهواية تساعد على العلاج من إدمان العمل، مشيراً إلى أن بعض مدمني العمل يحتاجون إلى أطباء نفسيين.

وأضاف القعيط، وفقا لـ”الإخبارية”، إن مدمن العمل يحتاج لاستشارة الطبيب النفسي في الحالات المتقدمة، ولكن في حالة إذا كان لديه هواية، عليه أن يمارسها ويغلق هاتفه وأي وسيلة تربطه بالعمل طالما أن وقت العمل قد انتهى.

وأشار إلى أن الهواية من الأفضل أن تكون مناسبة لوقت العمل ومن خلالها يستطيع الموظف رويدا رويدا العودة للحياة الطبيعية وأن يمارس حياته بشكل طبيعي وبتوازن.

ولفت مستشار الموارد البشرية ماجد القعيط إلى أن إنتاجية العمل لا تقاس بعدد ساعات العمل التي يقضيها الموظف في مقر العمل، ولكن بالإنتاجية في الوقت الصحيح والجودة في العمل.

 

 

 

 

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